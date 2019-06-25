50年老樹融入新大樓造景 打造木平台供民眾乘涼休憩

2019-06-25 14:11

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林藝文綜合大樓即將啟用，園區現地內的4棵50年以上的老樹也融入大樓意象，在樹下設置木平台提供民眾乘涼休憩。新北工務局表示，施工期間確保維護樹木工程，以測量儀器掃描老樹外觀，掌握樹木與建物之間的距離，確保老樹的保護空間能夠存活下來。

工務局表示，樹林藝文綜合大樓建築物將進駐包含衛生所、圖書館、新工處辦公室等，並有一棟可以容納500人實驗劇場的演藝廳。

令人注意到的是分散在大樓四周的高大樹木，分別為3棵榕樹、1棵楓香，工務局表示，由於樹冠及根系範圍較廣，開挖及施工相對較為困難，為保護樹木不受工程影響，施工單位也變更設計，達到建築物與樹木共存並且融為一體地目的。

工務局指出，施工期間也規劃建築物內涵，更以老樹做為景觀配置，在老樹旁設置木平台供民眾遊樂休憩，搭配立體化、保水化、透水化，屋頂綠化，帶動整個環境風廊。

另外，文化局以老樹為發想，在草地上將老樹樹影以藝術翻銅方式，將昆蟲紋路、小石、民眾參與的蝴蝶手印等豐富肌理融入作品中，讓民眾可以緩步體驗，由作品中轉換心境，創造生活亮點及巧思。

透過老樹創造出來的遮蔭空間，也能使樹林藝文綜合大樓可以產生熱對流，產生風、提升風速，不僅降低體感氣溫，也讓民眾在樹下活動休息。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法