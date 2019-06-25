身心障者求職難 東縣社會處助一臂之力
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2019-06-25 11:54

［記者王秀亭／台東報導］台東工作種類有限，有就業意願的身心障礙者往往因信心不足，不知如何求職等困難，無法穩定就業，台東縣社會處勞工科將辦理4場次的就業前準備團體活動系列課程，以小班制進行輔導，盼助身心障礙者一臂之力。

24歲的阿翰高職畢業後，找不到適合的工作，家人希望阿翰有生活目標，便向社會處職業重建個管員（職管員）諮詢，經評估其工作能力及興趣後，參加就業前準備課程，阿翰變得更有信心，也在庇護工場穩定工作。

社會處勞工科表示，縣內不少身心障礙者有就業意願，但縣內工作種類有限，機會少，加上多數身心障礙者需要一段工作適應期，部分雇主的接受度偏低，讓身心障礙者求職有礙，去年有486人主動，或透過就業中心、社福機構轉介至勞工科，經職管員輔導、媒合後，穩定就業3個月以上有54人。

勞工科指出，近年積極尋求有意願聘請身心障礙者的雇主，也由職管員從旁協助、輔導就業的身心障礙者，直到工作上手、穩定，並在6月28、29日及7月5、6日舉辦4場次就業前準備團體活動系列課程。

勞工科表示，職業重建窗口設有專業人員依照身心障礙者求職需要，進行需求評估及分派適當服務，也會不定期辦理就業前及穩定強化就業相關課程，有需求者可洽台東縣政府職業重建窗口，電話:089-328254。

  • 台東縣社會處舉辦的身心障礙者就業前準備團體活動系列課程採小班制，逐一輔導學員就業。（記者王秀亭翻攝）

    台東縣社會處舉辦的身心障礙者就業前準備團體活動系列課程採小班制，逐一輔導學員就業。（記者王秀亭翻攝）

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