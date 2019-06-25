玉井芒果節週六登場 500份芒果冰棒大請客

2019-06-25 11:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2019台南國際芒果節玉井產地活動，將於本週六登場，主打清涼、消暑的芒果冰品，活動當天區公所準備了500份芒果冰棒大請客，讓遊客免費品嚐，消暑一夏。

玉井有「芒果的故鄉」之稱，遠近馳名，今年的產業文化活動以「芒芒樹海玉見你」為主題，本月29日在當地的噍吧哖事件紀念園區舉行，安排了才藝表演、趣味闖關、採果樂，以及幸福彩繪等節目，炒熱氣氛。

公所今天為產業文化活動造勢，由市政府農業局長李朝塘與玉井代理區長林坤益一起製作芒果剉冰，當地知名的冰品店家也到場聯合行銷，包含農會熱情小子、有間冰舖、遇見果香、光芒果子、玉井冰棧、冰上賓、讚冰店，以及玉梅芒果冰、阿月芒果冰等。

玉井、楠西、南化、山上等區農會的總幹事莊文洲、郭富文、溫進添與許弘霖也出席活動，都強調今年芒果產量雖然較多，但全力推廣下，市場價格仍很穩定，也將強化加工作業，協助平衡供需。

李朝塘表示，至目前為止，芒果外銷近3100公噸，較去年同期大幅成長87％，加上各農民團體，也隨產季啟動銷售，通路順暢，市場價格還不錯。

至於有民眾到玉井青果市場購買了劣質芒果，權益受損，今天也到場的台南農產運銷公司總經理林士傑說，已追溯攤商，將進行賠償事宜，他呼籲消費者採買時要認明安心標章，也將加強查緝，杜絕不肖的「埋貨」行為重演。

林坤益提到，轄內的芒果種植面積約1650公頃，品種多樣，但以愛文為主，今年產量恢復以往水平，遊客可以大飽口福，希望透過活動，邀請民眾品嘗道地的芒果冰品，帶動地方城市觀光文化發展與國際交流，也讓更多民眾認識玉井。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法