創全球之先！新住民語文納入正式課程 8月上路

2019-06-25 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕我國新住民二代學生有15萬3987人，教育部今開記者會宣布，新住民語文課程已準備好在今年8月新學年上路，新課綱將新住民7國語言納入高國中小的正式課程，教育部備妥126冊新住民教材和2328位新住民語老師，印證台灣是一個多元文化、多元族群的國家，教育部期待與新南向各國共同合作，培力新二代成為具備跨語言、跨文化的新世代人才。

政次范巽綠表示，今天的記者會見證我國教育新里程碑，是歷史上重要的一天，8月新學年開始，7國新住民語文課程將列為國小語文領域必選、創全球之先，國中及高中亦分別納入彈性學習課程與第二外國語文課程選修，新住民學生及一般學生未來都有機會學習東南亞國家的語言，也讓學生們從小認識多元族群語言與文化，引領我國邁向族群文化的國家。

駐台北越南經濟文化辦事處阮英勇大使表示，新住民語文教學正式啟動，是重大的歷史時刻，要讓全台灣人民知道。

以新北市北新國小為例，校長曾秀珠說明，該校有133位新二代學生，新學年將開齊7國東南亞語文課程，修習課程的非新二代的在地學童也很多；印尼語老師丁安妮表示，新教材除了是全國統一的課本，最重要是加入了文化內容，例如戴頭巾和沒有戴頭巾的差別，打招呼時把對方的手按在額頭上的意義等等；而馬來西亞語老師黃寶雲表示，對於新住民語文成為正式課程，深感榮耀，覺得被台灣政府和人民接納、被看重和有歸屬感。

國教署長彭富源說明，包括歐盟、美加、紐澳及日本、韓國、東南亞各國，其它國家或地區都沒有同時將東南亞各國語文大規模納入課程並開發教材的先例，12年國教總綱將新住民語文課程列為國小語文領域必選，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等東南亞7國語文，自2019年8月從國小一年級起，一週開設一節課，依學生意願選讀，國中可於彈性學習課程選修，高中則納入第二外國語文課程選修。

新北市教育局長張明文表示，新北市在2016年成立編撰委員會，歷時3年多，共同合作編撰完成7國總計126冊的語文學習教材，除依新住民語文課綱及各國情境來撰寫課文，避免中文式思考，並於2017年度開始辦理教材試教計畫，還有各種配套作為提供支持。

另外，教育部國教署也同步與中央大學及資策會合作研發新住民語文數位學習教材，運用數位科技推動新二代語文遠距教學，讓交通不便的偏鄉學童，透過老師在攝影棚同步對多個學校進行遠距教學，使師生可突破空間及時間的限制而即時互動，展現創新更有效率的學習模式。

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