地表最強火箭今立起就定位 台灣福七明天上午11點半準備發射

2019-06-24 23:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕「福七，福氣啦！」台美最大合作案福衛七號衛星即將在台灣時間明天上午11點半進入發射窗口，搭乘美國SpaceX公司所研發的獵鷹重型火箭升空，火箭在台灣時間今日晚上6點左右已經在發射場立起，太空中心成員不斷以福七諧音福氣互相加油打氣。

太空中心副主任余憲政表示，福爾摩沙衛星七號今天下午5點半開始運送到發射地，展開立起的作業，花費15分鐘左右的時間豎立起來，明天上午將搭乘獵鷹重型火箭發射升空，獵鷹重型火箭是目前全球現役運載能力最強的火箭，國研院太空中心表示，獵鷹重型火箭結構上由一個經過強化的獵鷹9號為推進核心，外加2個額外的獵鷹9號助推器，3組獵鷹9號第一節均可回收重複使用。

台灣太空中心團隊在發射前夕不斷以福七諧音「福氣」為彼此加油打氣，互道一切順利，由於天氣因素是影響發射的關鍵，昨天美國時間下午發射當地突然雷聲作響，下起雷陣雨，但是雨勢很快就減緩，因此太空中心人員認為影響不大。

這次發射任務包含福七的6顆衛星在內共有24顆衛星一起升空，而發射地則是位於美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的LC-39A發射場，是美國國家航空暨太空總署（NASA）進行太空飛行器測試、準備和發射的重要場所，名字由來是為了紀念美國前總統甘迺迪。

福七衛星明天天升空後將暫時停留在離地表720公里的軌道，之後慢慢降低到520到550公里的高度，有衛星管家之稱的整合測試組長陳維鈞說，火箭升空後，接下來會分3批分離衛星，福七會是第2批，估計火箭發射後93分鐘後開始分離，6顆衛星完全分離需要13分鐘左右，依照衛星編號「562413」的順序分離，3個小時後衛星與澳洲達爾文地面站首次通聯，6個小時又33分鐘後與台灣地面站通聯，通聯順利就能確定發射成功，但是衛星要佈署到各軌道上還需要大概19個月的時間。

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