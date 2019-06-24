獨家》韓國瑜來信談登革熱 全市359校火速請家長簽收

2019-06-24 23:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市高中、國中小共359校，今天陸續發放「市長給爸爸媽媽的一封信」，提醒登革熱防治，交由學生帶回家，要求家長簽名回條給各校備查，有家長肯定，也有人質疑，市長韓國瑜忙著選總統，此時光發傳單就能緩和疫情？況且此時高三、國三和小六生已畢業，宣傳效果恐將減少三分之一。

高市登革熱疫情持續升溫，敎育局緊急發電子文給全市359所高中、國中小，要求各校自行列印出宣傳單，夾放在學校聯絡簿交給家長簽名，名為「給爸爸媽媽的一封信」還印有「賣菜郎」logo，教家長「防蚊四招」，要求學生必須交回家長簽名回條，由各校收回備查。

家長支持、反對聲音都有，不過，對於登革熱疫情緩不下來，韓市長假日還忙拼選總統，頗多微詞，有家長認為疫情爆發前，就應加強類似宣導，現在才發這張宣傳，是補防疫的「程序」嗎？也有學生質疑若不交回條，學校是否祭出警告處分？

教育局強調以柔性宣傳為主，將建請各校面對學生未交回條，都不應懲罰，避免反效果，因除了敎育學生和家長住家要防病媒蚊外，有鑑於暑假家長常會帶孩子出國，也希望宣傳到東南亞、中南美洲等國旅遊，也應防範被蚊叮咬。

有校長透露，宣傳品由各校自印買單，幸好國、高三學生已畢業，校方支出可減少3分之1，但效果也減少了3分之1，至於學生不交回條，是否會懲處，教育局未有指示，各校可能有不同作法，由於電子公文昨午才到，大部分學校將於今天印製、發放給學生，希望提醒每位家長，有助降低登革熱疫情。

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