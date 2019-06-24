農電共生！ 能源牧場用菱殼炭加飼料養發電雞

2019-06-24 21:10

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區推廣「烏金」菱殼炭，還可以拿來加入飼料養出「發電雞」，實在特別，名號響亮。

「發電雞」來自位在官田區的烏山頭能源牧場，不僅種電，打造「農電共生」成功案例，也用菱殼炭加入雞飼料、種植場內蔬果，養出發電雞，生產發電雞蛋、發電雞精、雞湯、雞肉受到市場歡迎。

因牧場種電，雞精喝了精神百倍，有了「發電雞」、「發電雞蛋」、「發電雞精」系列產品的命名。

烏山頭能源牧場的負責人薛連豐從營造業起家，2年多前，他為了食安和健康概念，在烏山頭水庫附近興建全台第一座「農光合一」的太陽能溫室農棚生態飼養古早雞，打出3D農業新思維。

薛連豐說，牧場一地複用，屋頂太陽能發電可賣電，溫室內可種植無毒蔬果、養雞，一塊土地可有畜牧、農業、綠能3種收入，因友善耕作，土地更能永續經營。

薛連豐的女兒薛怡婷說，牧場並有放養土雞、烏骨雞的戶外空地，飼養不打針、不餵藥的健康雞，還拿菱殼炭加入淨化牧場用水的水質、土壤改良和加入玉米、酒糟、雞飼料來養雞，也使用菱殼炭粉和微生物菌來分解雞糞，不但臭味大幅降低，雞糞也變成有機肥料。

菱殼炭的活用，能源牧場的成功模式，讓薛連豐、薛怡婷父女有了蓋第2座能源牧場的構想，薛怡婷說，已申請興建休閒農場，未來可能養火雞、魚蝦，是「農電共生」也是「漁電共生」。

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