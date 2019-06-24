角板山打卡新地標！大頂泰雅帽天幕活動場超吸睛

2019-06-24 20:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府去年10月斥資3000萬元在復興區角板山公園興建角板山天幕活動場，以RC基礎搭配鋼構的薄膜構造，天幕頂蓋以白色薄膜為主體，在薄膜印有泰雅族部落的菱形圖騰，顯現原住民族的文化，也為天幕增添亮麗的外衣，工程已進入尾聲，預計7月完工，整體外觀如同大頂的泰雅帽，十分吸睛，將成為角板山打卡新地標！

桃園市長鄭文燦今日視察「角板山天幕活動場興建工程」進度，他表示，桃園升格後，市府積極推動空間活化政策，目前都會區已設置多個天幕球場，依據過去經驗顯示，加蓋天幕的球場使用率平均成長6至8成，市府投入3000萬元經費，在原鄉打造的首座角板山天幕活動場，面積約1500平方公尺，可容納約800人，配合天幕造型設置弧形舞台，具備表演舞台、燈光及音響設備，功能更加多元。

鄭文燦提到，角板山天幕活動場坐落於角板山公園內，與周遭自然景觀融合，兼具良好通風及採光，未來將成為當地舉辦活動和市民休憩的首選場所；他坦言，在復興區闢建天幕廣場非常不容易，所有工程都必須經過水保審查，工程基礎結構要求也較嚴格，因此興建成本較都會區天幕廣場大幅增加近5成，但只要當地市民愛用，市府仍會尋覓其他合適場地，闢建新的天幕廣場。

原民局長林日龍表示，桃園市的原住民族人口數已突破7萬4000人，散居12個都會行政區及1個山地行政區復興區，過去，帽飾是代表原住民族的階級與地位，原住民族善於使用自然素材製作手工藝，其中又以藤編製品居多，泰雅帽是其中最具特色的藤製品，角板山的天幕以泰雅帽為亮點設計，不僅呈現原住民族文化的熱情，啟用後可望成為具地方特色的地標與新興的熱門打卡地點。

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