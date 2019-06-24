驚！ 吃豆花想加醬油 日人出書介紹台南

2019-06-24 18:24

［記者劉婉君／台南報導］台灣人和日本人喝啤酒習慣不同，日本人看到豆花想加醬油，來台5年多的日本群馬縣水上町台灣事務局長阿部真行，將在日本發行新書《台湾・台南そして安平》，希望讓更多日本公務員認識台南安平，這也是首本由駐台日本公務員與台灣政府機關及日本出版社三方合作的台南日文書。

阿部真行不只是在台的日本公務員，也是台南市政府對日事務諮詢顧問，1年多前更成為台灣女婿，6月下旬在日本上市的《台湾・台南そして安平》，為阿部真行與安平區公所合作，以日本人視角介紹台南跟安平的特色，例如日本人看到安平豆花，第一反應是認為豆花是鹹食，應佐醬油調味，而台灣人習慣先吃飯再喝啤酒，日本人則習慣空腹喝啤酒。

此外，書中分享阿部以公務員身分派駐在台南市政府的生活，以及他如何在人生地不熟的台灣推廣水上町的實務經驗，兼具旅遊書跟公務指南的雙重功能。

台南市政府自去年開始推動「Friendship Box計畫」，與日本各圖書館合作，將與台南有關的日文書籍及物品裝在台南友誼箱中，贈送給日本城市圖書館辦理台南特展，展出結束後書籍則交由圖書館館藏，去年已與3個日本友誼市合作，今年將擴大至30箱，共計21個日本城市響應，今天由台南市長黃偉哲、台日交流協會高雄事務所加藤英次所長、日本群馬縣水上町副町長笠木淳司、議長小野章一與阿部真行等人舉辦啟動記者會，阿部真行也在會中贈送新書給黃偉哲，一同放入台南友誼箱中。

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