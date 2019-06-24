電桿倒塌險砸車 苗縣議員轟台電、中華電信踢皮球

2019-06-24 16:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗連日大雨，今早頭份市水源路往永和山水庫方向邊坡路樹倒塌，拉扯電線，造成沿路3根電線桿攔腰折斷，險些砸中路過車輛，苗栗縣議員陳光軒痛批，該處居民已多次反映，電線被樹葉藤蔓纏住，恐釀危險，但台灣電力公司及中華電信卻互踢皮球，草率處理，釀成倒塌意外所幸未造成傷亡，但有關單位應盡速檢討。

台灣電力公司表示，該處電桿由自來水公司架設，台電配合供電給東興淨水廠使用，平常皆有定期進行爬藤修剪，但近日因雨勢太大，導致山坡地滑落樹木倒塌，屬天然釀災，已派人將供電電線隔離抽除，並不影響附近民生供電。

中華電信說，大雨導致邊坡滑落，樹木傾倒纏繞在電線上，但因涉及不同線路單位，有先派吊車做簡單清理，原訂今午施工，不料因雨勢過大無法沉重電桿就先倒塌，待雨勢暫歇後會盡快搶修。

今早頭份市公所邀集各單位到場現勘，原擬釐清各權責區域後下午陸續清除，不料會勘結束後沒多久，3根電桿就不堪負荷應聲折斷，險些砸到經過的苗栗客運車輛，倒塌的樹木及電桿佔據2/3車道，客運司機熱心冒雨協助指揮交通，警方隨後趕到也立即進行交管，待障礙物排除後，於中午恢復通車。

陳光軒指出，頭份市區通往永和山水庫的必經之道水源路，多人車出入，過去就有居民反映樹枝藤蔓纏繞電線，上週路樹更倒塌壓在電線上，就怕無法乘重恐釀意外立即通報台電及中華電信，但工程人員卻互推責任，痛批台電及中華電信官僚心態，應好好檢討。

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