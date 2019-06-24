談高雄登革熱防疫 陳時中嘆：被政治口水淹蓋

2019-06-24 16:34

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部長陳時中與台南市長黃偉哲今天到南市中西區西湖里的示範農園檢視防治登革熱病媒蚊孳生源成效。對於高雄登革熱防疫問題，陳時中說，不樂見防疫真正的精神被政治口水淹蓋，防疫不只是經費問題，還要良好領導統御及對症下藥，才能克竟全功。黃偉哲則強調，只要高雄有支援防疫需求，台南防治經驗很願意協助，做好防疫的區域聯防。

衛福部長陳時中到台南中西區西湖里內示範農園，對此設有自來水管路、100多位民眾合作栽種的農園不放置水桶與容器貯水，避免形成病媒蚊孳生源的作法表達肯定。他說，2015年，台南登革熱疫情很嚴峻，光病例就上萬例，防疫必須全民動起來，當年台南市府與民間全力防疫，有很好的防治經驗，達到前年本土零病例與去年1例本土病例的優良目標。

陳時中說，今年高雄登革熱疫情集中在三民區鼎金里、金獅湖市場為主，已有23例本土病例，中央已於今天從台灣中區及南區各調3名很會抓蚊子的專家進駐高雄、協助抓斑蚊，以抑制疫情，畢竟抓斑蚊是不分藍綠的！也希望高雄防治登革熱，不要再有不必要的政治口水。

南市長黃偉哲強調，台南、高雄是鄰居縣市，高雄感冒、台南可能會打噴嚏，台南自己要先做好防疫工作，自助才能助人，如高雄真的有支援防疫需要，台南能很快動員來協助。衛福部表示，中央在台南、高雄、屏東放置約200個大型蚊卵誘殺桶，1年可抓滅25萬顆蚊卵與5千隻斑蚊，對防疫工作助益大。

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