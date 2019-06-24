內用不提供塑膠吸管7月起生效 南市環保局：勸導不聽開罰

2019-06-24 14:57

〔記者蔡文居／台南報導〕為避免造成環境污染，環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」將於7月1日生效，限制範圍包括政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店，內用不得提供一次用塑膠吸管。南市環保局表示，勸導不聽將依規定告發，處1200至6000元罰鍰。

環保局表示，若店家使用取得行政院環保署「生物可分解塑膠」環保標章使用證書的塑膠吸管；或工廠出廠已附有吸管且公開陳列供選購的商品，則不在此限。

南市環保局長林淵淙說，今年7月1日起至明年6月30日為緩衝期，違規者第1次可予以勸導。若仍勸導不聽，第2次則依規定告發。明年7月1日起不再勸導，一經查獲即依違反廢棄物清理法開單告發。

環保局表示，今年5月已發公文給台南市內各類限制使用對象，詳述公告內容及相關訊息，6月辦理法規說明會，隨後將對105家連鎖速食店、9家百貨公司及購物中心等重點行業現場訪查輔導，發送宣導圓貼及海報，鼓勵業者張貼在結帳櫃台或明顯處，告知消費者自7月起，內用餐飲不提供一次用塑膠吸管的規定。

林淵淙表示，「減塑」是刻不容緩的環保議題，先從可以不要使用一次用塑膠吸管的內食餐飲開始，再逐步擴大範圍，改變商家營業及民眾餐飲習慣，達成環保減塑新生活的目標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法