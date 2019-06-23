減塑推竹吸管 竹山公所帶頭衝竹藝復興

2019-06-23 08:35

〔記者謝介裕／南投報導〕塑膠吸管使用禁令，7月1日起擴及連鎖速食店等4大類商店，以產「竹」聞名的南投縣竹山鎮公所，特別與竹藝業者腦力激盪，利用在地竹子研製出「竹吸管」等一系列竹製品，除了帶頭響應環保以外，也讓各界看到「竹」多元用途的一面。

台灣從2002年首度推出分階段限用塑膠袋及免洗餐具政策以來，2018年1月1日更擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，明訂今年7月1日起禁止公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類商店，合計約8000家業者，提供消費者塑膠吸管。

竹山鎮長陳東睦說，科技日新月異，塑膠等相關產品取代竹產品後，竹藝文化便日益式微，如今環保意識抬頭，也給了竹藝復興的機會，公所遂與在地業者合作，推出竹吸管、竹筷、竹碗等一系列「竹」製產品，作為公所宣導品及伴手禮，未來民眾只要參加公所舉辦的各項活動，便可望獲得上述產品。

其中，「竹吸管」材質可說是百分百可以自然分解，完全是取之於自然用之於自然，加上經過高溫蒸氣碳化處理，將竹子毛細孔纖維鎖住，民眾無須擔憂竹吸管內壁發霉問題，同時產品還附上毛刷及布袋，民眾只要在使用後，以毛刷刷洗內壁，抑或是搭配沸水蒸煮消毒再烘乾即可，讓鎮民「食安心、用安心」過程中，共為提高居家環境品質盡分心力。

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