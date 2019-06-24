炎暑將至 北市抽查泳池水質不合格率2.8％

2019-06-24 14:54

〔記者蔡思培／台北報導〕夏天即將到來，不少人都會游泳消暑，北市衛生局從今年1月1日截至5月底，共抽查214家次、抽驗水樣428件，水樣不合格共計12件，不合格率為2.8%。

衛生局表示，對於抽驗不合格業者已處負責人2000元以上、1萬元以下的罰鍰並複驗，多數業者已完成改善，部分則還在培養檢驗中，衛生局將持續追蹤列管。若有業者複驗仍未改善者，按次處罰，並累計加重罰鍰金額，第一次罰2000到5000元、第二次罰5000到8000元，第三次罰8000到1萬元。對於複驗未改善者，衛生局也會增加抽驗頻率，直到連續3次抽驗皆符合規定後，才會恢復常規抽驗頻率。

依據「台北市營業衛生管理自治條例」定期進行水質抽驗，游泳淡季時（每年11月至隔年4月） 抽驗頻率為每3個月1次，旺季時（每年5月至10月）增加抽驗頻率為每2個月1次，抽驗標準採取高規格比照飲用水水質標準，規定總菌落數每1mL池水中應低於500 CFU，大腸桿菌群每100mL池水中應低於（含） 6 CFU。

衛生局疾病管制科科長歐佳齡說，當池水中汗液、尿液等有機物質含量高時，氯會先與有機物質反應形成大量氯胺，產生令人不悅的氣味，建議業者視使用人數適時調整清潔頻率及強度，增加換水頻率。她也提醒民眾，游泳時要做好個人衛生禮儀，游泳前澈底淋浴沖洗、穿著潔淨泳衣帽、褲，如果患有眼疾或皮膚病，應該避免入池。

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