不是礦泉水 北港金聲順百年茶擔重現江湖

2019-06-24 14:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕清同治5年創立的百年藝陣北港金聲順開路鼓，是北港朝天宮媽祖繞境或出巡開路先鋒，去年找回百年茶擔，整理修復後今天首度亮相，預計下個月北港義民廟230週年慶典時重現江湖，備受期待。

北港金聲順開路鼓是雲林縣無形文化資產傳統藝術保存團體，長年扮演北港重要古蹟廟宇的慶典扮仙演奏團體，館內保存有大師陳應彬設計的鼓亭、鑼桿、清代大銅鑼、清代鑼鈸樂器等文物，都已獲雲林縣政府文化處審查登錄為一般古物。

去年北港朝天宮文物組長紀仁智發現，有兩座素雅的茶擔不是朝天宮文物但長久存放廟裡，經過執事人員檢視發現雕刻有金聲順字樣，去年通知金聲順領回，根據茶檐的紋路及使用生漆的外觀，考據應是日治大正年間的文物，至今應有近百年歷史的茶擔得以物歸原主。

北港金聲順理事長張崑煌表示，金聲順開路鼓具有多重文化資產身份，是台灣重要的清代開路鼓陣頭，早年未購置館所，文物長期借放朝天宮及飛龍團，1980年後才陸續由朝天宮及會員募資共同購地，修建成現在的館樓，文物才逐一尋回或搬回保存。

北港文史工作者吳登興指出，早年沒有礦泉水，加上人文素養工作人員習慣喝熱茶，該2組金聲順茶擔就是早期在北港朝天宮繞境時，由人力挑在遊行陣頭後方以便補足繞境時人員的水分體力，或定點演出時放置在隊伍中間位置，供大家中場休息時飲茶。

吳登興強調，為避免大家沒有茶具拿著茶壺就口，過於不雅，拿茶具時又無法兼顧敲奏樂器，於是衍生出「茶擔」這樣的雅士文化，隨著現代化礦泉水飲料極為方便，已經極少見這樣的文化與文物，經過整理後今天首度亮相，並將在下月初重出江湖，請大家喝口好茶。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法