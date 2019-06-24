都市囝仔來割稻 東山國小學童牽手食米樂

2019-06-24 14:26

〔記者王涵平／台南報導〕永康區復興國小學童今至東山區體驗割稻，東山國小學童牽手共學，午餐品嘗在地知名「肉飯」，食米課程樂無窮。

食米學園計畫由農糧署南區分署指導，東山國小綠手指社團、東山區農會四健會、番社蔬果聯盟、社區家長齊出動，60多位親師生在東山區的稻田揭開活動序幕。

自然農法耕作的稻田，是由東山國小綠手指社團的孩子在去年親手種下秧苗，今天由庄腳囝仔帶領都市囝仔收割，再到番社蔬果聯盟築夢基地體驗甩稻、脫穀、碾米體驗，瞭解稻米從產地到餐桌的過程。

師生也進行「新興米製食品體驗課程」，包括米麵包DIY、爆米香及米知識搶答，午餐時間品嘗東山特色小吃「肉飯」。

東山國小校長曹欽瑋表示，食米學園計畫的新興米製食品體驗課程是一大特色，「創新性」、「協同性」是主要精神，讓城鄉共學的孩子，對於食米主題從知識到技能完整的學習，也協助在地產業與農會推廣食米文化。

東山農會總幹事余淑琴感謝東山國小熱心規劃與辦理食米活動，協助農會推廣農業文化與教育，以及百大青農林俊儀、王莨耿協辦，食農教育從小做、農村未來有希望。

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