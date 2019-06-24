考察2020台灣燈會籌辦進度 立委齊向中央要經費

2019-06-24 13:54

〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會今天到后里馬場考察了解2020台灣燈會規劃進度，市府向中央爭取1億7500萬元補助，並要求在28日交通部的審查會上確定主燈區在后里及補助經費，召集人陳雪生及立委江啟臣要求中央應尊重地方規劃，尤其在燈會交通接駁上補助不可少；交通部次長祁文中表示，因經費補助涉及跨部會，會朝市府要求方向努力。

立法院交通委員會考察台灣燈會規劃情形，包括立委洪慈庸、江啟臣、顏寬恒、柯呈枋、沈智慧及交通部次長祁文中、交通部觀光局長周永暉、十軍團參謀長劉沛智、台中市副市長楊瓊櫻等，今天皆到后里花博園區聽取市府觀旅局簡報及會勘預定場地。

台中市觀光遊遊局長林筱淇表示，市府主辦2020台灣燈會「璀璨台中」，主展區在后里約35公頃，副展區在文心森林公園8.8公頃，經費約需5億元，其中3億元市府自籌，1億元將向民間募款，1億元爭取地方補助。另包括交通局、原民會、客委會及民政局等共同分攤費，將再向中央爭取7500萬元補助。

主展區分為「雨林秘境」及「藝想世界」為主題，設有友好城市燈區及競賽花燈等區；副展區以「童趣樂園」為主題。

交通部觀光局長周永暉表示，市府規劃的友好城市燈區及競賽花燈區，與交通部的中央燈區重疊，並希望市府尊重審查會機制；陳雪生及江啟臣則異口同聲要求中央尊重地方規劃。陳雪生還說，尊重審查會，但不一定要專家學者的，要求交通接駁補助比照屏東，依台中市府提出的3千萬元為原則上限。江啟臣則要求中央補助不要讓人感覺標準不一、落差太大。

立委洪慈庸表示，台灣燈會經費主要分為布展、交通及共同分攤經費3大部分，事前她已向交通部長林佳龍通過電話，林佳龍允諾補助只會多不會少，並希望中央在交通接駁部分能大力協助，不要因燈會影響后里居民生活。

台中市副市長楊瓊瓔要求6月28日交通部的審查會可以確定2020台灣燈會地點主燈區在后里且經費定案，中央及地方雙方趕快進行細項合作，達成最美麗的燈會在台中。

交通部次長祁文中表示，台灣燈會會尊重地方政府的規劃，也希望地方政府在規劃時能尊重中央燈會過去幾年來在地方辦理的方式，希望在28日會議中迅速取得共識，主燈則可在燈會結束後移到市府及風管處管轄的土地內，繼續讓民眾享受。

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