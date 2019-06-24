傳承古文字之美 書法家李銘煌開展

2019-06-24 13:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民謠館近期邀請書法家李銘煌舉辦「思雙枝」書法展，不同於一般書法展以書法本身為主題，李銘煌將當地地名、古詩詞及學生創作入字，透過鑽研多年的篆書、隸書呈現，還設計古文字木拼圖，希望讓民眾進一步認識古文字之美。

恆春半島的古地名，從大樹房、射麻里、柴城、出火到猴洞等，透過李銘煌揮毫創作，成了一幅幅的藝術作品，搭配上古地名的解釋，許多慕名參訪的民眾不僅欣賞了藝術，更對恆春半島老地名有深入了解，加上躍然紙上的民謠歌詞化為書法作品，策展的瓊麻園文教發展協會，特別找來恆春及滿州民謠協會演唱，進一步將文字化成音樂，展現恆春民謠的深厚底蘊。

目前是枋寮藝術村駐村藝術家的李銘煌表示，近年在教學中驚豔恆春在推動民謠詩詞創作成果豐碩，除了民謠古詩詞，為激勵創作的大小朋友，特選42件作品透過古文字風格的書法創作，讓外地遊客看見全台碩果僅存的民謠發展地，在經多年傳承及創新後，孕育出如此驚人的能量，也能成為觀光動力。

此外，為了推廣古文字之美，李銘煌除了用大篆及隸書創作恆春古地名，更設計了12個一式雙面的古地名木拼圖，一面寫上大篆、另一面則寫上隸書，希望用趣味方式鼓勵民眾認識這些古文字，現場也會準備正確讀音及正楷文字的字卡提供民眾解答。

瓊麻園文教發展協會理事長王怡萱表示，跨過世紀的恆春民謠傳承不易，曾一度面臨失落的危機，在居民及耆老努力下守住生命記憶，這次透過書法家李銘煌將恆春民謠詩結合書法策展，展現「民謠列車」不一樣的美感，能將不同世代詩詞創作者作品同聚一堂，值得到訪欣賞恆春民謠創作的蛻變新生。

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