雲林觀光工廠FUN暑假 好康報你知

2019-06-24 12:34

〔記者林國賢／雲林報導〕暑假將屆，雲林縣政府結合縣內9家觀光工廠推出免門票、DIY買一送一、DIY贈好禮、滿額贈及產品超值優惠價等好康，副縣長謝淑亞邀請全國民眾來雲林廠放暑假、享好康、賺優惠。

謝淑亞表示，雲林縣觀光工廠通過經濟部評鑑共9家，所生產的都是優質的雲林良品，暑假為旅遊旺季，家長帶小孩，同學朋友結伴來雲林縣觀光工廠遊玩，認識雲林產業文化，親子DIY，看山看海品嚐優質山珍海味。

縣府建設處處長李俊興表示，丸莊醬油觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、興隆毛巾觀光工廠、福祿壽觀光酒廠、源順芝麻觀光油廠、朝露魚舖觀光工廠、台灣鯛生態創意園區、良作工場農業文創館、塔吉特千層蛋糕大使館，涵蓋農產、漁產、畜產、紡織產業的用心、特色、創意和故事。

李俊興指出，雲林縣觀光工廠FUN暑假活動，從108年7月1日至108年8月31日止，優惠包括免門票、DIY買一送一、DIY贈好禮、滿額贈及產品超值優惠價，希望能吸引3萬人次來造訪雲林縣，創造300萬元經濟效益。

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