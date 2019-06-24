台師大創虛實整合園藝治療 安養長者懷舊中解孤寂

2019-06-24 12:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕長者一旦被送進安養機構，往往面臨與家人、過往生活切割的拋棄感，台灣師範大學去年起與新北市仁愛之家合作，打造3D加虛擬實境（VR）科技的園藝治療，搭配虛實整合，8週療程就能明顯提升長者生命意義、改善孤寂感與憂鬱感。

台灣師範大學健康促進與衛生教育系特聘教授郭鐘隆表示，台灣面臨高齡化社會，不少老人照顧機構須促進老人健康維持，與團隊透過園藝治療，研究3D與VR新科技，開發一整套虛實整合的課程，幫助老人一步步了解園藝，建立自信、找到成就。

郭鐘隆表示，老人被送進安養機構，往往感到孤寂、失去生命意義，透過3DVR園藝治療改善情況，如綠色童玩項目中，用植物相關的童玩，喚醒長者記憶，植物金曲則讓不敢開口的長者，在VR世界中高唱〈榕樹下〉，破解迷宮花園項目，也助長者建立其自信。

協助執行該計畫的台師大博士、醒吾科技大學副教授林宗毅說，參與計畫的長者不少有種田經驗，園藝治療也包含「懷舊治療」成分，未來也擬開發線上雲端功能，增加課程遊戲的趣味，賺取遊戲幣，累積成就感，還能跟家人炫耀「爺爺會VR」等，助親子互動。

新北市仁愛之家則與台師大團隊共同合作，該機構主任吳欽仁表示，這次共有59名長者參與園藝治療，其中有15人行動不便，長者參與完後，拿下VR便產生高度落寞感，顯見長者非常重視VR園藝課程，而行動不便者鮮少有娛樂，這項3D與VR的科技體驗，更對其產生重要意義，未來盼能讓3D便4D，如增添花草香味等，讓體驗更逼真。

郭鐘隆表示，3DVR園藝治療介入後，長者的健康狀況、生命意義、知覺被看重等，都有顯著改善，在孤寂感、憂鬱感方面也明顯下降；該計畫啟動源於教育部107學年推的「大學產業創新研發計畫」，未來課程發展更完備後，擬成立新創研發公司，把模組推廣到其他安養機構，幫助更多老人。

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