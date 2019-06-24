「愛」加演化 烏秋捨樹電線上築巢

2019-06-24 11:25

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣南投市永豐里圓環公園周邊綠樹成蔭，最近竟有俗稱「烏秋」的大卷尾，捨棄路樹而在車水馬龍的圓環上方電線築巢，引發往來民眾目光，尤其，天氣炎熱，加上鋒面來襲，忽晴忽雨，鳥媽媽在無遮蔽物掩護的鳥巢上孵蛋，更讓民眾讚嘆：「母愛真偉大﹗」

然而，令許多民眾疑惑及不解的是，為何鳥爸爸及鳥媽媽不選擇可供遮風避雨的路樹？

農委會特有生物研究保育中心鳥類專家姚正得指出，「烏秋」的體溫多半在攝氏39度左右，目前戶外的溫度也都是攝氏30多度，對人類而言，也許算是酷熱，但卻是烏秋可以適應的天候。

況且，這種鳥生性比較不怕人，加上擁有強烈的地域觀念，築巢在空曠的電線上，有助於居高臨下警戒巢穴，以確保本身及日後孵化幼鳥的安全，不但是其適應城市環境「演化」的一種表現，也讓人見識到其不畏風吹、日曬、雨淋的生命堅強韌性的一面。

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