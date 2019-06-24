「假開發、真搶地！」 上百社子島居民第三度至北市府抗議

2019-06-24 11:06

〔記者楊心慧／台北報導〕「廢除區段徵收，保障基本人權！」由社子島居民組成的社子島自救會，今上午到第三次市府大門口抗議，現場居民舉起白布條、高喊口號，他們不滿開發案忽視當地聲音，嚴重侵害人民居住與財產權，主張區段徵收是惡法應廢除，並退回主計畫、解除禁建、就地改建。

台北市社子島自救會成員在本月5日到市府、內政部陳情請願，又在13日赴市府、市議會陳情，甚至在15日於柯文哲出席台北海大畢業典禮時，包圍柯的座車，拍打車窗不讓柯駛離現場。

社子島自救會今天第三度前往市府大門抗議，現場有上百名社子島居民，拿著鍋具敲打抗議，高喊「廢除區段徵收，保障基本人權！」

自救會發言人李華萍表示，若進行區段徵收，社子島居民拿出100％私有土地出來，有60％土地會被政府拿走，老百姓只能領回40％，最後市府獲利20億，根本就是假開發、真搶地！

政大地政學系教授徐世榮表示，政府將區段徵收制度定位成合作開發，但土地所有人其實是被迫參加，毫無拒絕的權利，市府認為開發完成後，農地將變成建地，增加公共設施，土地價值自然也上漲，土地所有權人因此得利需捐地貢獻，雖看似合理卻非常不公平。

李華萍說：「2015年柯文哲曾說：『社子島禁建45年，政府對不起你們，我們會盡最大的力量解決禁建』現在請市長說到做到！當年社子島因颱風淹水救大台北而禁建，但政府不聞不問，現在還要強迫區段徵收、與民爭地，因此我們反對區段徵收，要求退回主計畫、解除禁建、就地改建！」

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