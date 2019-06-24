福七發射地搶先看 陳良基：台灣準備驚豔全世界

2019-06-24 10:47

〔記者簡惠茹／佛羅里達報導〕台美最大合作案福衛七號衛星即將在台灣時間6月25日上午11點半進入發射窗口，於美國NASA甘迺迪太空中心發射，搭乘美國SpaceX公司所研發的獵鷹重型火箭升空，科技部長陳良基今天已經抵達佛羅里達，他表示，「我們準備好了！準備向全世界展現台灣的太空技術，驚豔全世界」。

獵鷹重型火箭是目前全球現役運載能力最強的火箭，去年2月獵鷹火箭試飛時搭載了特斯拉紅色跑車，但是當時只有推進器成功回收，中央火箭因為燃料不足，在海面墜毀，而今年首次商轉任務的發射結果，不只2個火箭助推器全部成功回收，中央火箭也成功降落。

太空中心表示，獵鷹重型火箭屬於獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭的延伸構型，結構上由一個經過強化的獵鷹9號為推進核心，外加兩個額外的獵鷹9號助推器，三組獵鷹9號第一節均可回收重複使用，獵鷹型火箭在低地球軌道的有效荷載能力是63.8萬噸，是1970年以來世界推力最大的火箭。

發射地則是位於美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射場LC-39A，甘迺迪太空中心是美國國家航空暨太空總署（NASA）進行太空飛行器測試、準備和發射的重要場所，名字來源是為了紀念美國前總統甘迺迪。

這次發射任務包含福七的6顆衛星在內共有24顆衛星一起升空，包含美國空軍的科學實驗衛星DSX、綠色燃料衛星計畫GPIM、美國密西根理工大學的衛星計畫Oculus-ASR衛星、軌道試驗床OTB衛星計畫、美國海軍實驗衛星NPSAT-1，以及雙星計畫Prox1。

科技部長陳良基今天已經飛抵佛羅里達，他受訪時表示，親自前來是希望展現對合作案的重視，這次的台美合作案，美方相當肯定，美方認同台灣在太空衛星整備，以及所有這些硬體設施的掌握程度，整個衛星雖然是外包，但是由台灣團隊設計，硬體把所有訊號截取下來，掩星技術、電離層計算都是台灣科學團隊處理，台美這幾十年來一直緊密結合，對於尖端合作可以互相信任所以才能推動計畫，也希望跟美方繼續構思適合雙方一同投入的台美科技合作。

陳良基表示，台灣在太空衛星的整備技術已經到達一流地步，尤其是複雜的六顆衛星，衛星穿越太空電離層，利用三種不同信號融合，台灣擁有可以掌控全世界最精準太空溫度計的能耐，對台灣未來不管是太空產業氣象信號，都會驚艷全世界。

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