真愛雞排！ 清大經濟系才女嫁給高職夜校生

2019-06-24 00:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕另類的「雞」不可失！在清大夜市賣炭烤雞排的陳國斌，與母親研究出獨特的風味醬料，淋在先炸後烤的雞排上，讓許多饕客趨之若鶩，其中清大經濟系學生林欣瑩更是幾乎天天報到，然後進到店內打工，最後更嫁給陳國斌，母子與夫妻共同努力的結果，迄今海內外已有20家分店的規模，無論是事業與愛情上，這對真愛雞排的夫妻都已經寫下了奇「雞」！

陳國斌的母親詹明華早年喪夫，全家經濟的重擔都落在她的肩上，1999年因緣際會下，尋覓到清大夜市一處3分之1坪的小攤，開始賣起雞排。為了貼補家用，孝順的兒子陳國斌選擇就讀附近的私立光復高中資訊科夜補校，白天則在日本料理店廚房工作。

料理師傅見陳國斌這麼拼，便傳授給他研製醬料的秘技，加上他個人不斷微調的心得，母子認為一般炸雞排誰都會，但雞排如果能配上醬汁，再放進炭火中烤，蹦發出的火花，足以讓消費者口感驚艷，於是引發清大夜市排隊風潮的「家鄉炭烤雞排」，就此打開了知名度。

2002年在排隊的隊伍中，有名清秀的清大經濟系學生林欣瑩，陳國斌發現她幾乎天天來報到，而且還常帶著同學一起來捧場，2人因此熟識，後來店內缺人手，林欣瑩便過來幫忙，2人朝夕相處，培養出堅定的愛情，幾年後這段感情終於修成正果。母親詹明華對這位當初棄台大選擇清華，又在夜市尋覓到兒子的高材生媳婦，直誇「媳婦又漂亮又肯吃苦，兒子不知是哪裡修來的福氣！」

陳國斌說，自己原本想再讀書，充實自己的學歷，然但因工作實在太忙，至今成為一個小缺憾，每當他看到老婆也跟著他忙進忙出，實在不捨，但夫妻感情也因此更甜蜜，林欣瑩也覺得老公認真打拼事業，深覺沒有嫁錯人。

第一年進光復高中就教到陳國斌的數學教師黃敦煌，如今已是光復高中校長，他對陳國斌的認真打拼事業也讚譽有加，師生數十年的情誼一直都在，同樣畢業於清大的他不時虧陳國斌說，「你到底是怎樣騙走我學妹的？」

黃敦煌說，在媽媽與妻子這2位重要女性的扶持下，陳國斌的雞排事業一飛沖天，日前更在城隍廟旁開新店面，不僅台積電最高紀錄曾1次叫外送1000份雞排，其他竹科各大廠外送數百份更是常有的事。有顧客一試銷魂，紛紛要求返鄉加盟，因此目前全台已有20家分店，甚至在美國芝加哥，都能吃到正宗台灣味的清大夜市家鄉炭烤雞排，讓遊子也能一解思鄉之情！

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