買芒果認抽驗安心標章 台南市農業局為消費者把關

2019-06-23 23:24

〔記者萬于甄／台南報導〕2019台南國際芒果節已起跑，今年從玉井、南化、大內、楠西、官田、南化到左鎮都有相關活動，每年玉井青果市場更有大批遊客相爭購買新鮮的芒果，為避免消費者買到劣果，南市府農業局長李朝塘今前往青果市場、蒸熱場抽檢，為消費者及果農信譽把關。

台南芒果種植面積約6、7000公頃，產量更占全國約6成，主要分布在玉井、南化、楠西等山區一帶，今年芒果預期盛產，玉井、大內等地青果市場早已開賣，為維持台南芒果的品質與名聲，台南農產運銷公司近年推出「安心標章」，果農在青果市場內銷售也都會貼上標章，消費者不怕找不到源頭。

農業局長李朝塘今前往玉井青果市場抽檢標章及關心銷售情況，果農大部分都有貼上安心標章，部分因疏忽而來不及貼上，但並未有劣果參雜其中，台南農產運銷公司表示，後續會派員加強輔導標章張貼情形，也呼籲消費者到玉井青果市場要認明標章才購買。

隨後，李朝塘也到玉井蒸熱場視察芒果外銷包裝，因現值芒果盛產期間，蒸熱場外銷訂單大，工作人員假日輪班忙著包裝，南瀛國際運銷公司指出，目前芒果蒸熱處理量已突破去年同期近3倍，公司也會與貿易商配合，做好外銷檢疫工作，把台南最好的芒果推廣到國際市場。

玉井區農會今年6公斤裝愛文禮盒依等級不同，價格約從450至650元不等，南化區農會愛文芒果禮盒6公斤裝依等級不同，價格也從450至1000元不等；台北農產市場23日愛文芒果批發價每公斤平均價則落在39.6元。

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