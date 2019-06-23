不到1週又死1隻 綠島生態工作者籲各界重視「椰子蟹遭路殺」

2019-06-23 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕一個星期不到，綠島就傳出2起椰子蟹遭路殺的事件。當地的文史以及生態工作者發文呼籲，遊客、當地居民、旅遊業者以及政府單位應對於「椰子蟹遭路殺」提高重視。

臉書公開社團「就是愛綠島」18日發文表示，有一隻抱卵椰子蟹遭路殺輾斃。而在22日晚上又傳出，一隻抱卵母蟹遭到路殺。根據聯合報報導，綠島漁業文史工作者田鴻銘在臉書上發文表示，前後才相隔5天，就有2隻椰子蟹遭路殺輾斃，且還是抱卵的母蟹，深感遺憾與惋惜。他呼籲民眾在行駛交通工具時，務必留意輪下。田鴻銘建議政府單位，在路殺熱點建設「生態廊道」，以避免憾事一再發生。

長期關注綠島的生態工作者趙克堅表示，綠島有多種陸蟹，椰子蟹是體型最大的陸蟹。陸蟹有下海釋卵的習性，時機在月圓與月缺時。然而由於棲地長期遭到破壞，加上車輛路殺，以及人為捕捉等因素，椰子蟹的數量在綠島逐年下降。趙克堅指出，暑假以及中秋節前後是母蟹下海的高峰期，恰巧也正是綠島觀光旺季。

趙克堅呼籲當地居民以及旅遊業者，多多向來到綠島旅遊的遊客宣導，務必留心輪下、慢速駕駛。趙克堅也建議，政府相關單位應採取必要措施，配合各種陸蟹下海釋卵的習性，在陸蟹釋卵熱區劃設時段性保護區，以管制車輛通行的方式，留給陸蟹入海繁衍的空間。

椰子蟹又名八卦蟹，屬於台灣保育類物種之一。因雙螯有力，能直接剖開椰子，食用椰肉，而得名椰子蟹。主要分布在東海岸、綠島、蘭嶼及恆春半島等地。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法