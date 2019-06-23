108課綱上路 竹市國中小學教師缺81人

2019-06-23 20:26

［記者洪美秀／新竹報導］因應108課綱9月上路，新竹市今年的教師甄試，將招考81名教師，包括國小48人、國中33人，預計29日辦理聯合筆試，市府教育處表示，今年招考的教師人數比去年還多，除因關埔國小及華德福實驗學校新建所需教師名額，也因新課綱需求，增加生活科技與資訊相關領域專長的師資。

市府教育處表示，今年國小的師資需求，包括關東國小、曙光國小、華德福實驗學校及實驗中學國小部都開出教師缺額，國中則包括建功、香山、培英、曙光和華德福、實驗中學、磐石中學等學校都有國中教師需求。

教育處表示，新竹市因人口年輕化，相較其他縣市，受少子化影響較小，每年幾乎都會開國小、國中教師缺額，加上今年108課綱上路，需要生活科技與資訊教育專長的教師，因此也有不少缺額，鼓勵有相關專長的教師可參與教師聯合甄試，預計29日聯合筆試，後續會有第二階段的試教，會在七月底補齊相關師資需求。

教育處表示，新課綱上路，對很多學校來說都是挑戰，尤其是生活科技領域，強調學生自造能力的培養與手做，因此很需要相關專長的教師帶領。而教育部為加強台灣資訊人才的培養，在新課綱中也加入程式書寫等資訊領域的課程，跟過去基礎物理、化學專長的師資較不同，這兩類師資缺額是今年教師甄試最多的，希望透過教師聯合甄試，讓師資缺額一次到位。

不過，各校都有教師員額控管的比例，仍會有代理教師需求，但代理教師都在教育部核可的一定比例範圍內，同時也透過新進教師缺額的聯招，補足和強化教師人力與師資陣容。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法