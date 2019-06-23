高市本土登革熱再增至24例 市府：將升高金獅湖水位

2019-06-23 19:52

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市本土登革熱確診24例，新增第24例為三民區安吉里60多歲男性，患者曾至鼎金里送貨，由於確診病例幾乎都曾至金獅湖市場周邊活動，防疫團隊將升高水位，填滿易孳生蚊蟲坑洞，並吸引病媒蚊產卵撲殺。

高雄市疾病管制處今天再公布1例本土新增病例，患者22日出現發燒、頭痛、關節及骨頭痛症狀，經抽血登革熱NS1快篩檢驗，衛福部疾病管制署發布為確診第4型本土登革熱，由於患者11、14日曾至鼎金里送貨，當地鼎金、鼎西、鼎力及鼎盛里有20多人確診，推測為群聚次波感染。

高雄市衛生局副局長林盟喬說，已調查三民區警戒範圍6597戶，發現2811處積水容器、其中孳生蚊蟲幼蟲之陽性容器有519處（陽性率18.46%），而金獅湖一帶監測誘蚊產卵器陽性率偏高，調查多為白線斑蚊，經討論決定升高金獅湖水位，覆蓋水岸易積水坑洞。

高雄市長韓國瑜提出升高水位之生物防治引發多方討論，反對者認為湖面為開放生態，湖裡魚原就食用孑孓，不需特別養食蚊魚，對此，防疫團隊認為，可結合噴藥化學防治功法，由水利局拉高水位1至1.5公尺，吸引可能病媒蚊吸血後產卵，藉由魚類捕食。

當地生活50多年居民說，早年金獅湖水位高，蚊子較少也沒疫情，近來為了防汛降低水位，以致沿岸淺水區易孳生孑孓，蚊子多到住家困擾，也可能引發疫情。

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