吃美食聽演唱 歡送岡山欣欣市場榮退

2019-06-23 17:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山欣欣市場走過一甲子，下週日將遷移至新址，今天營業最後一天，岡山眷村文化協會舉辦一場別開生面的惜別會，眾人大啖市場美食小吃，欣賞樂團演唱和走逛市集，用回憶歡送欣欣市場榮退。

1940年代攤商自然聚集形成的欣欣市場，因為鄰近眷村醒村為五排樓房和平房的眷舍，當地人稱為「五落仔」，因此欣欣市場又稱為「五落仔市場」，長期以來成為岡山劉厝、白米和後協等里居民的採買重地，馮家市場麵、巷子深四川麵館和郭家滷味等都是膾炙人口的市場美食小吃。

由於軍眷村改建，欣欣市場舊址被劃為第87期市地重劃區，高雄市政府計畫拆除，在鄰近的國軒路、寶米路交叉口另建新市場，供攤商進駐營業，舊欣欣市場原訂6月10日強制拆除，經市議員高閔琳居中協調，相關單位同意延長兩週再拆除，今天是營業最後一天，岡山眷村文化協會特地舉辦一場惜別會，為欣欣市場送別。

許多民眾得知欣欣市場今天將熄燈，特地扶老攜幼來走逛市集，追尋回味美食記憶，每攤麵店、小籠包、剉冰都高朋滿座，雖然天氣高溫悶熱、又下起大雨，民眾揮汗大啖美食小吃，仍然吃得津津有味。

中午時分，攤商們依依不捨收拾整理生財工具，有人決定從此歇業，有人則準備下週進駐新市場，現年70歲的劉金釵說，她在欣欣市場擺攤賣水果整整60年，堪稱是欣欣市場起落興衰的見證者，對市場遷拆雖感不捨，但也無可奈何；賣魚的攤商說，現在生意不好做，遷移到新市場另起爐灶，老顧客是否會再上門捧場不得而知，對未來感到茫然！

一年多來岡山眷村文化協會為保留欣欣市場積極奔走，4次向高雄市文化局提報欣欣市場為文化資產，但都被「不予列冊」駁回，常務理事張允慧今天帶領民眾深入探訪欣欣市場的人文風采，打狗文史再興會社理事黃朝煌以深入淺出的方式，帶領眾人讀懂這60年老市場的建築語彙，在地樂團「Tuesday Night」則在菜市場就地獻唱「甜蜜蜜」、「小草」等經典歌曲，歡送欣欣市場榮退。

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