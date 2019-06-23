北高雄找頭路！ 29日1600個工作機會等你來

2019-06-23 15:35

〔記者黃建華／高雄報導〕職場卡位戰開跑！高市勞工局配合畢業季將在6月29日（六）上午9時至中午12時30分，在橋頭國小（橋頭區樹德路200號）舉辦大型現場徵才活動，現場有許多北高雄企業設攤，有1600個職缺，求職者在現場可直接與企業主管面試，不需在網路癡癡等待已讀不回的履歷，大大提昇錄取就業機會。勞工局長王秋冬呼籲待業民眾把握在地就業良機，踴躍到場應徵。

今年勞工局除特別與南部科學工業園區共同邀集科學園區廠商設攤徵才外，現場還有許多北高雄金屬製品、扣具螺絲、食品加工製造等產業聚落廠商也設攤徵才，廣邀市民朋友在地就業，總計約有40家企業提供餐廳襄理、機械繪圖人員、品保事務員、製程工程師、居家督導員、個案管理員、營運儲備幹部等超過1600個工作機會，一般作業或技術員起薪約25000~32000，專業技術、工程師或幹部起薪約28000~40000，歡迎做伙來找好頭路！

勞工局訓就中心在臉書粉絲團（job好康 就愛工作在高雄）放上活動職缺落點分析工具，讓民眾透過測驗了解本次活動職缺，另為讓民眾進一步瞭解自我潛能，活動現場也有安排免費「職業性向測驗」，聘請專家顧問為求職者立即解說測驗結果，提供求職朋友更清楚的職涯方向，民眾可多加利用。

本週尚有其他8場小型的徵才活動，更多相關訊息可至高雄市公營人力銀行網站查詢（網址： https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity ），或電洽07-733-0823轉408 李家騫。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法