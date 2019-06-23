用力「海底撈」！ 志工這樣清除海洋垃圾

2019-06-23 13:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今在南寮漁港貝殼公園辦理《海海海》竹塹三態子守護祭，包括「最年輕」香山少年聯合水環境巡守隊共500名志工展開「最大規模」30日連續淨海，更有「海底撈巡守隊」背著潛水裝備執行最深入的海洋垃圾清除超級任務，藉以呼籲更多民眾守護海洋守護生態。

市長林智堅說，根據統計每年有800萬公噸塑膠垃圾流入海洋，相當於每分鐘把一輛垃圾車的塑膠倒進海裡，預估到2050年，海洋塑膠將與魚類一樣多，呼籲民眾啟動關懷環境的具體行動，培養環保好習慣，從源頭進行廢棄物減量。

環保局長江盛任指出，本年度《海海海》竹塹三態子守護祭有三項特色：規模最大、最深入、最年輕；首先，「最年輕」的淨海團體香山少年，與竹市水環境巡守隊500名志工5月22日起至6月20日連續淨海30天，鎖定潮起潮落、海水經常帶進垃圾的金城湖旁「客雅溪出海口」與「南港賞鳥區」旁兩處灘地，守護海洋守護生態，更是新竹市十多年來「規模最大」的淨海活動，淨海期間以縮時錄影方式記錄，自發性的淨海過程，期間共清除約600公斤廢棄物、400公斤資源物等龐大的海洋垃圾。

去年成立的「海底撈」巡守隊讓隊員背著潛水裝備深入海底十幾公尺執行「海洋超級任務」，是歷來「最深入」的海底垃圾清除行動，期間清除超過200件海洋垃圾。今日現場也透過「淨海30」影片，讓民眾目睹淨海前後的鮮明對比，自我省思主動為海洋環境盡份心力。

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