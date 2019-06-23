暖心送行 她捐款超過500萬幫助清寒鄉親

2019-06-23 13:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「對於有錢人家來說，風光走完人生最後一段路，或許連奢侈都談不上，但對於低收、清寒窮困的人家，如何讓親人走完最後一段路是多辛苦難熬！」屏東萬巒鄉出生的李瑟英，在處理母親的喪葬事宜時有感而發，7年前與丈夫決定協助萬巒鄉公所成立清寒補助專戶，每年捐款不間斷，至今已累積超過5百萬元。

李瑟英說，鄉下地方，很多家庭連溫飽都有問題，如果家中有人過世，喪葬費用即成為沈重負擔，她在萬巒出生、成長，雖然嫁到台北，但對家鄉仍有一份濃厚情感，因此希望幫助地方鄉親度過難關，她只是拋磚引玉，不足掛齒，未來她會持續認捐，讓這份小善延續。

除了為弱勢家庭暖心送行，李瑟英5年前再擴大善行，捐贈鄉內國中小，至今累積捐款超過5百萬，李瑟英今天捐給萬巒鄉公所50萬，萬巒國中、萬巒國小、五溝國小、赤山國小、佳佐國小、佳佐國小中興分校等校各15萬元，協助各校推動校務讓學生有更好的學習環境。

萬巒鄉長林國順表示，李瑟英是萬巒鄉的女兒，平常行事低調，但長年默默捐助地方，這項喪葬補助，每次申請可以領取1萬元，同時款項也會補助鄉內弱勢家庭學童獎學金，相關申請補助辦法將公告在公所官網。

赤山國小校長林秀娟表示，偏鄉小校財源有限，要發展競賽運動或獎助優秀學生都必須有資源投入，特別感謝萬巒鄉的女兒李瑟英女士願意返鄉助學，學校牆面上的紅榜及學生在滾球競賽上的優異表現，幾乎都有李瑟英的款項支援。

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