太驚人！ 從彰化海邊竟然看到玉山

2019-06-23 13:06

〔記者湯世名／彰化報導〕驚人！這幾天空氣品質相當不錯，有民眾到彰濱工業區海邊拍夕陽，結果夕陽不如預期，敗興之餘卻瞧見東南方天空上有被雲包覆的橙紅色玉山，日落後的陽光打在玉山主峰上，整個山峰骨幹稜線異常清晰，當下機不可失連拍好幾張照片PO網分享，大批網友直呼「從彰化海邊竟然可以看到百公里遠的玉山主峰，實在太罕見了！」還有網友說：「以為是八卦山！」

彰化民眾李清貴昨天到彰濱工業區拍攝夕陽美景，無意間卻拍到甚為清晰的玉山山脈，令人驚豔。李清貴說，其實玉山在夏天很常出現，尤其在早晨，夏天吹南風空氣清晰，所以夏天是觀賞玉山的好時節，而其他春、秋、冬三個季節，因為吹東北季風，會把對岸中國的髒空氣及PM2.5順勢帶到台灣上空，因此整天灰濛濛，幾乎看不到玉山。

他說，昨天拍照時間為晚間6時，剛好日落後的陽光打在玉山山頭上，因此拍到橙紅色的玉山，且只有短短幾分鐘而已，玉山山脈的骨幹線條也相當清楚，畫面相當珍貴，是個很好的紀念。不消幾分鐘，雲霧遮蓋的玉山山脈，僅露出玉山主峰，遠眺有如海市蜃樓。

之前曾有民眾從彰化縣大村鄉、花壇鄉肉眼看到玉山主峰，這次距離更遠，還是從彰化海邊遠眺百公里遠的台灣第一高峰玉山主峰，網友說這表示連日來天氣相當好，一掃以往PM2.5的陰霾，讓能見度直達玉山峰群。

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