台灣真是寶島！金色晨曦、雲海流瀑縮時影片在這裡...

2019-06-23 12:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕趕在鋒面來臨前的高溫好天氣，埔里攝影玩家陳琪元在南投縣埔里鎮虎頭山上，捕捉到金色晨曦加雲海的美景，利用縮時攝影更呈現雲瀑的流動之美，陳琪元說，金色晨曦是5、6月才捕捉得到的美景，而雲海流瀑則是有水氣加溫度件俱足就會出現，住埔里就能拍攝到如此美景，感覺很幸福。

今天起梅雨鋒面報到，全台天氣轉不穩定，住在埔里鎮的攝影玩家陳琪元，對天氣敏感度高，趕在鋒面來臨前，一連數日天天早起捕捉5、6月專屬的金色晨曦加雲海的景色，終於在21日清晨拍到這樣的美景。

陳琪元日前才在埔里鎮市區中正路以縮時攝影方式，拍到與懸日角度相同，但卻是寧靜又飄逸的雲瀑，把握艷陽高照的好天氣，他改赴虎頭山守候，終於在21日清晨5時30分拍到雲海及金色晨曦照在埔里盆地的景致。

陳琪元說，金色晨曦要在5、6月日出時間較早，利用太陽所處位置在合歡山缺口，太陽的斜射光線的時機，太陽光有如黃金般的光束投射在埔里山城。但金色晨曦出現的時間極短，稍緃即逝，因此能捕捉到，感覺非常幸運。

陳琪元也說，在埔里要拍到雲海流瀑的機率，相對就比較高，水氣加氣溫高就有機會，而這樣的美景不用到2、3000公尺的高山，在埔里盆地就能欣賞，實在是很幸福。

21日在虎頭山上以縮時攝影拍的雲瀑，即可看到金色晨曦短暫出現的剎那，而雲瀑有遠近之分，遠的是國姓鄉北山坑流進埔里的大型雲流；近一點的雲瀑則是埔里山城周邊的山嵐雲霧所形成。

日月潭氣象站主任張永正也說，埔里的雲海流瀑美景，主要是武界旁的高山氣溫較低，而埔里盆地逐漸受陽光加熱，將冷空氣往下帶而形成的。

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