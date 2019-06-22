台中糕餅節豐原場登場 糕餅買二送一超值回饋

2019-06-22 20:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中糕餅節今天在豐原太平洋百貨廣場舉行，現場有30餘家在地優質糕餅業者參與展售，並推出「買二送一」超值回饋，還有摸彩活動，民眾購買即有機會抽中電動機車、液晶電視、遊戲機等好禮，吸引許多人到場，立委江啟臣及經發局長高禩翔則現場進行DIY創意蛋糕，為將於7月舉行的台灣金餅獎競賽暖身。

台中糕餅節活動，今天邀請美食節目主持人五熊與民眾有獎徵答，大力行銷台中糕餅及七月即將開跑的台中購物節，經發局長高禩翔上台致詞也大力量宣傳台中購物節，表示民眾購物還有機會抽中豪宅。

現場除了糕餅展售外，並設有人體瘋狂抓券機，民眾只要消費滿500元即有機會參加遊戲，獲得摸彩券一張，獎品包括GOGORO電動機車、50吋液晶電視、switch遊戲機等多項好禮。

經發局長高禩翔表示，除了糕餅節，2019台灣金餅獎競賽也即將登場，即日起至7月18日接受報名，7月23日將進行初賽，今年除了原有的太陽餅及綠豆椪競賽外，特別新增創意太陽餅及創意幸福蛋糕競賽，分為社會組及校園組，歡迎民眾踴躍報名參賽。高禩翔和立委江啟臣等並現場DIY創意蛋糕，為台灣金餅獎競賽暖身。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法