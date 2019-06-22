放假快來玩！屏東這座遊戲場真的不一樣

2019-06-22 17:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全國第一座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏第一座鑽石轉盤、屏東第一座大型滾輪滑梯、無障礙輪椅鞦韆等超酷遊具，都在屏東市和平公園可以玩到；屏東縣政府今天（22日）開放這座共融遊戲場試營運，天氣雖然很炎熱，仍吸引滿場民眾搶先體驗。

屏東縣長潘孟安表示，隨著都市發展，公園成為民眾休憩好去處，更是鄰里相互交流場域，但傳統公園較無顯著特色，也未考量整個年齡層及身障者需求。因此縣府積極整合屏東現有公園進行改造，此次更邀請設計廠商聆聽社區孩子的想像、家長意見，打造出獨一無二、縣內第一座讓社區兒童自主表達需求意見，並落實在規畫設計的共融公園。

這座耗資2800萬元的「和平公園友善兒童、身障與高齡者共融式遊戲場」，今天起開放試營運，屏東縣長潘孟安親自到場與親子、銀髮族、身障者同樂，他幫忙推「鑽石轉盤」時，坐在上頭的小朋友們開心得尖叫，還一直喊「不要停！不要停！」。

屏東縣政府社會處表示，共融遊戲場有全國第一座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏第一座鑽石轉盤、屏東第一座大型滾輪滑梯、無障礙輪椅鞦韆，還有從國外原裝進口組合式的飛翔森林探險遊具，廣場中更設置花灑區和復古汲水泵浦，讓孩子們在大熱天玩沙坑、沙桌後，能方便就地使用乾淨的自來水，試營運期間晚上也會點燈開放至晚間9點，未來也會就民眾使用意見將公園的運作修正到最好。

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