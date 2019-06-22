南投華陽及彰南路面裂痕 再掀「一路兩名」話題

2019-06-22 14:13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市近來氣候變化劇烈，不但常有午後雷陣雨，而且還忽晴忽雨，使得彰南路3段400巷及華陽路1157巷2條道路，部分路面因此出現凹陷裂痕，社區民眾希望公所能儘速改善。

不過，公所在受理民眾陳情後，也發現上述2條道路，其實是同1條路，為何會出現「一路兩名」的奇景？也引發外界關注。

南投市戶政事務所說，彰南路3段400巷原本是「無尾巷」道路，居民只能從「街頭」彰南路進出，2年前華陽路完成闢建後，彰南路3段400巷才被打通，自此居民也可從「街尾」銜接華陽路進出。

當時戶政事務所遂由民眾自己做主決定是否要變更門牌號碼，結果屋齡較久的居民，深恐門牌號碼變更後，包括身分證、土地權狀等各項資料也要隨之變更，絕大多數仍選擇使用原先的住址，但位於「街尾」的新建房屋，幾乎都選擇華陽路1157巷作為住家住址，因此，在「一路兩名」的罕見現象中，也蘊含尊重民意的一面。

針對該道路問題，南投市公所初步研判，極可能是道路承受不住天候過於劇烈的熱漲冷縮，才導致路面出現龜裂，但也有可能與路基長期遭雨水沖刷、淘空有關，將派員調查釐清原因後，再進一步予以改善，以確保民眾進出安全。

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