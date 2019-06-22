花蓮慕谷慕魚估修復經費逾億元 最快年底完成評估

2019-06-22 12:16

［記者王峻祺／花蓮報導］因銅門1號隧道崩塌連封近3年的花蓮慕谷慕魚生態廊道，在月初公共工程委員會主委吳澤成現勘後，針對花蓮縣政府地質調查等部分內容提出建議。縣府建設處長鄧子榆說，目前將依工程會意見修正，初估經費逾億元，希望趕在今年底完成評估並獲中央核定經費。

秀林鄉銅門村慕谷慕魚在2002年開放觀光後，因有小天祥美譽，一年約吸引2、30萬人次造訪，但2016年10月1日主要聯外道路「銅門1號隧道」坍方，共造成遊客連同村民約150人受困後，斷路封山迄今近3年，修復進度備受外界關注。

鄧子榆說，經評估共分原地重建明隧道、新建溪谷高架橋等2方案，當地居民盼能原地重建，工法是將銅門1號隧道往東延伸施作80公尺明隧道，連同原本未坍的170公尺，接成250公尺長隧道，經費約1億元；新建溪谷高架橋則需花費2至3億元。

工程會主委吳澤成本月4日曾到慕谷慕魚現勘，認為縣府送審的可行性評估報告中，地質、災害成因等內容不夠完整，要求補齊調查資料後再審。鄧子瑜表示，修改送審仍需時間核定，盼能趕在年底完成評估並獲中央核定經費，希望最快明年就可發包動工。

慕谷慕魚因坍方範圍嚴重，加上坍方地帶屬順向坡的片頁岩、地形複雜，增加復建工程難度，如今可望完成評估，秀林鄉長王玫瑰也說，希望規劃內容能夠一次到位、盡早進入施工階段，並呼籲遊客封山期間禁止進入，臨時便道僅供台電人員通行，一般民眾切勿擅闖，避免發生危險。

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