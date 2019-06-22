這不是X教授的腦波器！ 北榮靠它提早偵測惱人偏頭痛發作

2019-06-22 12:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北榮總神經內科和交通大學合作，透過序列性腦波測量，發現偏頭痛病患在頭痛發作前腦波會有特殊變化，靠自行研發的穿戴式腦波帽，可提早在發作前72小時前偵測到腦波的細微變化，準確率高達80%。

不少人有偏頭痛問題，國內盛行率大約在9.1%、約150萬人受這病症所苦，它會造成極嚴重頭痛、噁心感甚至嘔吐，病患甚至得請假休息，不然無法工作。

北榮神經醫學中心主任王署君說，若偏頭痛發作時能早期給藥治療、甚至在還未發作前就先給止痛藥或做神經調節術治療，能大幅提升頭痛緩解率。

只可惜絕大多數病患在發作前都沒有預兆，開始治療的時候都已錯過黃金時機。

北榮和交大研究團隊獨立研發的乾式電極無線腦波帽，在三年期的科技部研究計畫中，記錄了數十位偏頭痛患者平時未頭痛與頭痛發作前的腦波，透過新式非線性的複雜度分析方法，解析出頭痛發作前72小時的腦波細微變化。根據這樣的變化來預測病患是否即將發作偏頭痛，準確率可高達80%。

王署君說，這項研究是國際上首度利用穿戴式腦波帽，反覆紀錄相同患者於不同頭痛狀態下的腦波，進而發現偏頭痛發作前的細微腦波變化。

研究團隊表示，會靠腦波偵測做更深入的偏頭痛研究，能提早診斷即將發生的偏頭痛，提供早期治療的建議並有最佳的治療效果。

這項研究已刊登在國際電機電子工程期刊《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》。

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