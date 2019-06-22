長榮空服罷工》靜坐空服員鞠躬 向地勤人員溫情喊話「你們辛苦了」

2019-06-22 10:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空空服員罷工進入第3天，長榮航空總部前仍維持約有400位空服員靜坐，桃園市空服員職業工會理事廖以勤代表向長榮航空地勤人員鞠躬說：「你們辛苦了！」她強調，是資方決定取消許多航班，增加旅客不便、地勤人員要辦許多簽轉業務，並不是工會想要造成的結果，工會只是希望能藉罷工，來喚醒長榮航空資方能好好善待勞工。

上午陸續有空服員結束工作後，就趕來加入靜坐行列，每當有空服員繳交「三寶（護照、識別證、台胞證）」，就會贏得其他空服員的熱烈掌聲，給予支持。

今天風勢強大，不時有靜坐現場的椅子被吹飛等狀況，但氣候較前兩天涼爽，讓靜坐空服員們也稍感輕鬆，但過了一夜，部分空服員難掩疲態，還好上午10點，換班的空服員陸續簽到，靜坐一晚的空服員們才能返家休息。

對於長榮航空地勤人員的辛苦，空服員高喊：「地勤人員們，你們辛苦了！」向他們致意，廖以勤說，地勤人員協助簽轉、超時工作，並不是工會想要造成的結果，他們知道罷工會引起很多不方便，但一切都是希望喚起長榮航空資方能好好善待員工。

廖以勤呼籲空服員勇敢站出來，「愈多人站出來，愈不會被秋後算帳，她說，交通部長林佳龍看到了這場爭議，已經提早返國，希望未來政府介入時，一定不要偏袒資方，能幫勞方主持公道。

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