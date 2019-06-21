罷工如持續...長榮：勢必走向縮減規模、刪減航線

2019-06-21 22:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會昨發起罷工行動，交通部罷工前就已預判長榮航空態度強調，不惜一戰、不會妥協；長榮航空表示，罷工持續下去，旅客對公司失去信任，航班載客率降低，導致公司嚴重虧損，必然會走向公司縮減規模、刪減航線與航班等方向，讓公司能夠節流；至於罷工多久後才會啟動刪減航線與航班規劃，還是要看罷工期間損失及罷工走向，這一切都需精算。

桃園市機師職業工會今年2月罷工時，當罷工行動邁入第5天，中華航空就提出恐啟動減班計畫，將獲利狀況不佳的航線優先停飛或減班，當時初步計算紐約等4條航線，初期每週航班數恐砍一半；如可停飛虧損航線外，同時能增加每週可調度的機師人力。

長榮航空表示，長榮是民營航空公司，要對員工、股東和旅客負責，並須自負盈虧，罷工造成虧損勢必得樽節支出，從罷工日起已依「國際航線員工優待機票福利辦法」第26條，公司得視營業狀況於一定期間或區間停止或限制優待機票之使用規定，停止所有員工及眷屬，申請與使用員工不限張數1折起的優待機票及聯航優惠機票，以降低成本。為鼓勵罷工期間支援公司，依班別出勤及配合公司班表調整員工，則不受此限。罷工若持續下去，必然得走向公司縮減規模、刪減航線與航班。

根據民航局資料顯示，長榮航空107年國際航線，共有14條航線載客率不到80%，分別為曼谷66.7%、黃山68%、寧波71.8%、呼和浩特73.1%、桂林73.1%、濟南73.8%、鄭州76.6%、天津77%、哈爾濱77.4%、函館78.4%、旭川78.8%、舊金山79.6%、溫哥華79.7%、重慶79.9%。民航局表示，航空公司依據市場需求，或特定航點遇上恐攻、火山灰等情況，都可向民航局提報減班、停飛等，但目前沒有聽聞長榮有這類消息，也未收到任何申請。

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