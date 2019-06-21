竹市兒醫BOT案 民團：容積率變更有瑕疵

2019-06-21 20:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市兒童醫院BOT案18日在內政部營建署召開都市計畫委員會，會中委員要求市府相關單位應再補件，說明容積率提高理由及BOT過程。對此，民間團體百合正義會認為市府當初與馬偕醫院的契約內容是容積率250%，卻同意馬偕醫院變更調高到450%，相當不合理，內政部都委會也對此產生疑慮，顯示市府在同意變更的過程可能有瑕疵。

對此，新竹市府都發處表示，內政部都委會請市府補件說明，是因市府把主要計畫書與細部計畫書分開處理，未提供詳細資料給委員參考，但會立即把相關文件包括BOT招標文件及過程等內容補充給內政部都委會，預計下個月內政部會再召開會議，屆時也會詳細說明。

都發處強調，新竹市兒童醫院BOT案早在2016年就通過都市計畫變更，而容積率變更或調整是地方政府都委會的權限，因此才未在此次內政部都委會中說明，強調審查過程沒有瑕疵，一切合法，尤其是進行兒童醫院BOT案時，招標文件都有詳細說明，同意得標廠商得標後，若有相關需求，可申請容積率調整與變更，這些都是公開透明的文件，並無圖利廠商。

百合正義會指出，新竹市兒童醫院BOT案，當初市府容許馬偕醫院的容積率為250%，為何會同意提高到450%？由於兒醫現址土地不大，卻要增加量體，可能帶來的環境影響及交通問題都難以負荷，因此呼籲內政部都委會能維持原來市府所定的容積率。

至於提高容積率到450%，新竹市衛生局表示，這是以新竹地區兒童醫療未來50年的發展需求做考量，BOT得標廠商馬偕醫院表達未來除提供孕、產科相關門診，也會設早療中心及青少年身心發展相關科別，才會提出容積率調整的申請，這些市府都委會都已依法審查，過程公開透明，會再補充資料送內政部，期許此案能盡早通過，加速啟動兒童醫院的興建時程。

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