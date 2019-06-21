阿嬤把台灣黑熊當狗養...怨「好兇」送走 動物園回應了

2019-06-21 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕「花蓮縣牛犁社區交流協會」日前分享一名阿嬤分享「家裡以前養過很兇的狗」的照片，但調查員仔細一看驚呼，這不是狗而是隻台灣黑熊！這段真實故事曝光後引發熱議。對此，台北市立動物園表示，「動保法立法後有3隻台灣黑熊被送進園區，但不確定是否有阿嬤照片中的那隻」。

「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」在臉書發文說，一位阿嬤表示，在40多年前嫁到豐山村，家裡養了一隻很凶狠的大狗，平常都不敢放出來，「那時候先生還做了一個大鐵籠關住牠，免得牠跑出來嚇到了村民們」。

沒想到調查員仔細一看照片，發現這根本不是什麼兇悍大狗，而是一隻帶著白色V領花紋的台灣黑熊，「阿嬤，這不是狗捏，這是台灣黑熊...」。但阿嬤卻非常堅持地說，「這狗啦，長得很像熊而已」，還說當時還用狗飼料餵牠，但因為這隻「狗」太兇，只養了一年就請先生送養，由於時間太久遠，只記得牠被大貨車送走後就再也沒見過。

有網友指出，這張照片是在早期的圓山動物園拍下，事後調查員發現，這張老照片是別人贈送的，而不是阿嬤家裡自己拍下來的。但阿嬤仍堅持她養了隻「胸前白白的那一圈」的狗，阿嬤鄰居被問及此事也說，「那就台灣黑熊，什麼狗？她們家以前有養熊啊！」

據《ETtoday新聞雲》報導，對於「一隻黑熊，各自表述」的情況，台北市立動物園出面指出，野生動物保育法在阿嬤那年代尚未通過，因此家裡空間若夠大，家裡養台灣黑熊也並非不可能，「阿嬤當年可能誤把小黑熊當成狗狗來養」。

台北市立動物園還透露，動保法正式立法後，園區的確有收到3隻台灣黑熊，「現在都已是老齡個體，但不確定是否有阿嬤照片中的那隻」。

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