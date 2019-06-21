阿嬤把台灣黑熊當狗養...怨「好兇」送走 動物園回應了

位於花蓮縣的牛犁社區交流協會分享了一則在文化調查過程中發生的趣事，一名阿嬤從自家照片堆中翻出了「家裡以前養過很兇的狗」的照片，沒想到調查員定睛一看，竟是隻台灣黑熊！（圖片擷取自臉書「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」）
〔即時新聞／綜合報導〕「花蓮縣牛犁社區交流協會」日前分享一名阿嬤分享「家裡以前養過很兇的狗」的照片，但調查員仔細一看驚呼，這不是狗而是隻台灣黑熊！這段真實故事曝光後引發熱議。對此，台北市立動物園表示，「動保法立法後有3隻台灣黑熊被送進園區，但不確定是否有阿嬤照片中的那隻」。
「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」在臉書發文說，一位阿嬤表示，在40多年前嫁到豐山村，家裡養了一隻很凶狠的大狗，平常都不敢放出來，「那時候先生還做了一個大鐵籠關住牠，免得牠跑出來嚇到了村民們」。
沒想到調查員仔細一看照片，發現這根本不是什麼兇悍大狗，而是一隻帶著白色V領花紋的台灣黑熊，「阿嬤，這不是狗捏，這是台灣黑熊...」。但阿嬤卻非常堅持地說，「這狗啦，長得很像熊而已」，還說當時還用狗飼料餵牠，但因為這隻「狗」太兇，只養了一年就請先生送養，由於時間太久遠，只記得牠被大貨車送走後就再也沒見過。
有網友指出，這張照片是在早期的圓山動物園拍下，事後調查員發現，這張老照片是別人贈送的，而不是阿嬤家裡自己拍下來的。但阿嬤仍堅持她養了隻「胸前白白的那一圈」的狗，阿嬤鄰居被問及此事也說，「那就台灣黑熊，什麼狗？她們家以前有養熊啊！」
據《ETtoday新聞雲》報導，對於「一隻黑熊，各自表述」的情況，台北市立動物園出面指出，野生動物保育法在阿嬤那年代尚未通過，因此家裡空間若夠大，家裡養台灣黑熊也並非不可能，「阿嬤當年可能誤把小黑熊當成狗狗來養」。
台北市立動物園還透露，動保法正式立法後，園區的確有收到3隻台灣黑熊，「現在都已是老齡個體，但不確定是否有阿嬤照片中的那隻」。
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有網友指出這張照片是在早期圓山動物園拍下，事後調查員發現，這張老照片是別人贈送的，而不是阿嬤家裡自己拍下來的，但阿嬤仍堅持她養了隻「胸前白白的那一圈」的狗。（圖片擷取自臉書「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」）