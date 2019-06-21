厚植本土漫畫創作 文化部「漫畫輔導金」總補助金額破億

2019-06-21 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君表示，為了讓國內漫畫及圖文創作者能安心創作，提升並厚植創作能量，文化部日前公佈「108年原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷」補助名單，108-109年期間共計116案獲補助，總補助金額近1.8億元，為創作者提供實質的補助支持。

文化部表示，文化部也會不懈地推動本土原創漫畫產業化，並鼓勵文創跨產業合作，整合動漫、影視、遊戲、圖文和角色周邊等企劃案，除了發放輔導金，透過穩定持續的資源扶植，培育創作領域人才，也期望放眼國際市場，拓展臺灣圖文創作的能見度。

116件獲補助計畫中，創作題材廣闊多元，展現了臺灣豐沛活力的創作能量，以及豐富自由的文化內涵，題材橫跨性別認同、原住民文化復振、人工智慧、奇幻冒險、兒童教育、推理偵探、生態動保、社會人文、傳統民俗，以及臺灣家庭等議題。共有384件計畫提出申請，經專業評審小組審查後，共116件通過。

獲漫畫輔導金補助計畫中，個人申請共70件，包含「無罪之聲」、「難道長得不帥就只能當個好人嗎？單行本第三集」、「臺灣巡山員職人漫畫連載出版計畫」等；團體申請共18件，包含海穹文化的「島嶼記憶專案計畫」、遠足文化的「李梅樹漫畫出版計劃第三、四集」、長鴻出版社的「原創漫畫穩定出版及發行企劃與多元發展及跨領域合作計劃」等。

漫畫跨業開發製作類共17件，包含「今天誰來代課」、「帥T空姐」等；交流推廣類共7件，包含「幾米品牌參加2019年德國慕尼黑漫畫節」等；人才培育類共4件，包含台灣大學「2019科普漫畫大賽暨科普漫畫大展」等。

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