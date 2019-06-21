農委會防堵秋行軍蟲 呼籲農民使用公告用藥

2019-06-21 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕秋行軍蟲災害緊急應變小組今（21日）表示，目前全台秋行軍蟲發生案例確認有132件，請農民多注意秋行軍蟲的蹤跡，共同努力防疫，並做好防治工作，也提醒農民使用防檢局公告的農藥，不要自行用藥，以免讓害蟲提早產生抗藥性。

農委會防檢局的秋行軍蟲災害緊急應變小組今日表示，截至今日上午，全台秋行軍蟲發生案例確認有132件，已執行銷毀79件，噴藥防治44件，合計123件，並強調目前已進入秋行軍蟲防治第二階段，通報確認後會強制對作物施藥，施藥管制期限以該管制作物至當季生長期結束為止。

應變小組說明，防檢局公告的秋行軍蟲緊急防治用藥，包含賜諾特、諾伐隆等共11種產品，有機農田的農民如果不噴藥，可施用蘇力菌防治。請農民依據農委會各區農業改良場的專家指導，並選用防檢局公告的秋行軍蟲緊急防治用藥，不要自行施藥，以免讓害蟲提早產生抗藥性，也不會違反農藥管理法。

經濟部表示，水利署也在本月13日成立秋行軍蟲災害工作小組，並建立通報平台，從13日到今天，水利署人員與防汛志工共搜查1200處河川區域及水庫周邊，在大漢溪及朴子溪各發現1件疑似秋行軍蟲的案例，在通報農委會防檢局後，確認為秋行軍蟲，並由防檢局接手處理。

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