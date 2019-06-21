小學生駕馭科技！全國第一個AIoT智慧聯網教育中心誕生

2019-06-21 18:40

〔記者張聰秋／花壇報導〕學寫電腦程式要上大學才有，早早落伍了！彰化縣政府結合國立彰化師範大學，共同推廣中小學科技教育，領先全台於縣立花壇國中成立全國第一個以結合「AI人工智慧」與「IoT物聯網」的「AIoT智慧聯網教育中心」，今天揭牌啟用。

花壇國中AIoT智慧聯網教育中心今後除了推廣智慧聯網課程，更將結合22所夥伴學校，包括國中、國小，共同發展學校科技資訊教育的特色，今年年底，縣府預計在成功高中成立第二個AIoT智慧聯網教育中心。

夥伴學校之一的彰化市平和國小，由資訊組長許家芬帶領中高年級學生進行「BrainGo聲控車」程式設計，小六生林柏均說，從5年級開始接觸學電腦程式設計，學習過程中，最開心的就是可以把這些程式設計運用到生活裡面，讓生活更便利。

平和國小校長張鴻章說，AIoT的概念是讓學生從國小就開始接觸程式教育，從最基本邏輯讓孩子玩，學校透過「BrainGo聲控車」讓老師帶領學生進入科技世界，不會覺得科技難懂難搞。

活動現場安排課程展示與體驗實作活動，包括智慧農園、智慧蜂箱、人機對弈、機器視覺辨識、機械手臂等等，包括平和、和仁、文祥、花壇等一群中高年級的小學生，與來賓體驗會寫電腦程式的奧妙。

縣長王惠美說，AIoT智慧聯網學校是個高度具有前瞻性的概念，經由縣府團隊的努力，先行補助200萬元經費，讓彰化縣首先在花壇國中設立AIoT智慧聯網教育中心，藉此讓孩子們提早接觸科技、了解科技、駕馭科技，讓科技帶動孩子學習。

國立彰化師範大學副校長陳明飛說，教育部希望明年把AI人工智慧當國高中的課綱，可是現在國高中的師資太少了，彰師大願意進到彰化地區開設人工智慧課程，讓學生動手做，校方希望扮濱師資培訓的角色，以前做人工智慧必須是程式設計高手，但現在網路上有許多開源程式，不限科系大家都可以學做人工智慧。

花壇鄉長顧勝敏說，科技與資訊進展日新月異，未來很多資訊的來源絕對不只是課本，AIoT智慧聯網教育是未來的趨勢，希望讓孩子能提早接觸科技。

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