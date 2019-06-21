員林潑水節來了！ 7/7上演最清涼萌軍「槍戰」

2019-06-21 17:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕暑假到了就是要玩水啊！彰化縣員林市年度盛會「員林親子互動暨消防體驗營」，7月7日下午2點將在員林國小操場熱鬧展開，主辦單位員林市公所與員林青商會今天在員林市立托兒所舉行宣傳記者會，員林市長游振雄與來賓跟幼兒園學童們上演水槍大戰，結果反被「萌」軍圍勦，只好舉雙手求饒，歡樂聲不斷。游振雄說，炎炎夏日，歡迎民眾來清涼一下，也呼籲夏日戲水，安全第一。

游振雄說，員林市已經連續8年舉辦潑水節，主要促進員林市與「國際接軌」，因為員林市境內有相當數量來自東南亞國家的移工，為讓他們在異國感受家鄉風俗及使市民瞭解並融合外來文化，所方每年選在暑假舉行玩水互動活動，邀請市民與辛勞的移工一起開心來潑水。

游振雄說，夏日戲水最需注意的就是安全，所方今年再度邀請彰化縣消防局第二大隊、自來水公司安排消防體驗營活動，包括水兵橫渡、水錨體驗、煙霧體驗、CPR及AED心臟體外電擊操作、哈姆立克急救法等，闖關成功即可獲贈精美小水槍，利用活動輕鬆寓教於樂，讓夏日戲水有保障。

員林市公所說，7月7日員林潑水節活動免費入場，今年新增大型水池及充氣溜滑梯等設施，還有採用化妝品等級原料製造的泡泡池，採無刺激性起泡劑，歡迎大小朋友自備水槍同樂。

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