錦和運動公園地下停車場 交通局：AB兩案聽民意

2019-06-21 17:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市由立委江永昌協助爭取到行政院前瞻計畫經費新建多處公共停車場，其中包括中和區錦和運動公園的地下停車場，但是社區民眾對停車場持有正反意見，反對者擔心興建期間開挖運動場，民眾無處休閒活動，新北市交通局停車管理科長吳政諺說，已初步擬妥A、B兩方案，會舉辦地方座談會聽取民眾意見。

吳政諺說，市府評估鄰近社區及未來捷運萬大線轉乘停車需求，將興建550部小客車的大型地下停車場，錦和運動公園空間寬廣，若興建地下停車場可滿足附近傳統公寓社區住戶的停車需求，A方案是直接開挖運動公園，採地下一層設計，好處是施工方便、工程成本較低，工期大約不到2年可以完工，缺點是影響到地面運動場，施工期間，民眾的晨晚間運動空間會受部分影響。

B方案是不開挖運動場，僅利用運動場東側的升旗台及左右兩排平面停車場施工，縮小開挖面積，採立體化、地下2至3層設計，同樣維持550部小客車的容量，不影響民眾運動空間，但工程複雜度和成本增加，需時約2至3年。

吳政諺說，交通局最早向中央爭取經費時，還不知道錦和運動公園會因為列入2017世大運足球場而重新整修，因此計畫曝光時，地方的反對意見包括「才剛整修又要開挖，浪費公帑」、以及「施工影響社區民眾休閒場地」等因素，所以市府已擬妥不同方案，將會舉行社區座談會、廣納民眾建言，再決定最終興建方案，市府目前正在備標，順利的話，錦和運動公園將於明年8月發包動工。

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