巴拉刈替代品「壬酸」第二批7月推出 農民抱怨沒有比較省

2019-06-21 17:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農委會主委陳吉仲今天到花蓮視察，被問到除草劑巴拉刈替代品時表示，巴拉刈是劇毒農藥，將在2020年2月1日起全面禁用，農業藥物毒物試驗所研究出替代製劑「壬酸」已由廠商生產上市，第一波24萬瓶的替代品除草劑「壬酸」製劑，第二波預計7月推出，農民可以到各農會登記購買。

針對目前炒翻天的禁用巴拉刈政策，農委會主委陳吉仲強調，目前巴拉刈替代品除了有固殺草、嘉磷塞之外，農委會農業藥物毒物試驗所已研發出壬酸除草劑，壬酸不需驗殘留量，而且每公升售價只有20元，比巴拉刈便宜至少三分之一到四分之一，且不像巴拉刈屬於劇毒農藥，農民不用再擔心沒有除草劑可以用。

陳吉仲說，壬酸除草劑已由國內廠商進行生產，第一批24萬瓶已於今年2月釋出，第2批24萬瓶也將在今年7月推出，送到各農業改良場、主要蔬菜生產區農會，農民可到農會登記購買。

根據藥毒所資料，壬酸的成份是特殊脂肪酸，和巴拉刈同屬「非選擇性」除草劑，該所試驗過在包括禾本科、菊科、闊葉草本的40多種雜草都有防治效果，被藥液噴到的葉片莖桿會在3、4天內乾枯，沒有殘留疑慮，效果明顯，建議在早晨太陽出來前噴施，讓藥物平均分佈葉片上，待陽光出來可迅速發揮效果。

不過有農民精算後發現，壬酸製劑雖1公升1瓶補助後只要20元，但稀釋倍數低，一公頃要用掉快20瓶。陳姓農民舉例，壬酸用於南瓜園防除雜草，因稀釋倍數只有20倍，每公頃建議用量是18點7公升，非耕地的雜草、紅豆植株乾燥，稀釋倍數20到30倍，1公頃用量來到20到30公升，以一瓶20元計算要花400元到600元；相較於巴拉刈，一公頃用量3到4公升，禁用前售價約4到500元，因此新的製劑沒有比較省。

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