看盡世間最難處！役男真情記錄偏鄉醫療故事獲佳作

2019-06-21 11:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕原在醫學中心臨床實習3年的張宇祺，因疲於常態見到生死離別，輾轉來到新竹縣五峰鄉衛生所擔任醫療替代役，卻也在醫療基層看到其他難題，他寫下「看盡世間最難處」一文，期盼社會重視衛生教育，並呼籲民眾應該杜絕不良習慣、愛惜自己身體，才能減少疾病，獲內政部役政署「全國替代役役男藝文競賽」徵文組佳作。

「看盡世間最難處」一文1488個字，內容寫到3則故事：有位菸酒重度成癮患有身心疾病的人，喝醉跌落山坡就醫，出院沒多久，卻又酗酒受傷送醫；右腳特定部位覆破皮受傷小孩，經衛生所檢查後發現是神經學症狀，建議立即轉診，卻在家長拖延下半年才下山檢查；住在山坡上長期臥病的阿公，身邊只有一位外籍看護，在看見巡迴醫療的居家照護後感動落淚。

張宇祺表示，這篇文章非描寫社會的「光明面」，很驚訝能獲得評審的青睞。而和大醫院看到，已躺在病床上病入膏肓患者不一樣的是，五峰當地村民日常都是在衛生所就診，醫師與護理師「看人而不是看病」，詳細記下了村民的日常習性。

患者屬生病的「前端」，但仍出現因不按時吃藥、不改變壞習慣，導致加重病情、甚至致死亡的事情，醫療人員除了提供完整的醫療照顧外，所能做的也是多加「雞婆囉嗦」的叮嚀，及用「討價還價」方式，要求患者逐漸減少不良習慣。

他強調，為達到提前「損害控制」、「預防疾病」效果，民眾應該杜絕不良習慣、愛惜自己身體，才是真正減少疾病的方式！

另外，他提到，某些地區醫學知識不足，造成不清楚壞習慣對身體的危害，他常看到衛生所醫師非義務性，卻願意花半小時向患者，解釋疾病原因。盼社會能重視「衛生教育」，及多給醫療基層人員一些耐心及鼓勵。

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